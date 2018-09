Bad-Dürrheim Kneipp und Bogen passen bestens

Bad Dürrheim. Der Versuchsballon hob flugs ab, das Bogenschießangebot des heimischen Kneippvereins kam an. Manch "Schnupperer" hatte die frühere Jagd- und heutige Sportwaffe erstmals in der Hand und ließ sich gerne anleiten. Pfeil einsetzen, Bogen in die Vertikale bringen, Sehne ziehen, zielen – in aller Regel steckten die schließlich abgeschossenen Pfeile in den Scheiben und das Erfolgserlebnis stellte sich ein.