Bad-Dürrheim Klirrende Kälte beim Christkindlemarkt

Die Besucher hatten sich mit dicker Bekleidung gegen die eisige Kälte geschützt, sogar Hunde wurden von ihren Besitzern in warme Mäntel gehüllt. Aus Lautsprechern erklang in den Straßen leise Hintergrundmusik und mehrere Musikkapellen aus der Umgebung traten an den beiden Tagen am Rathausplatz auf und sorgten für die richtige Stimmung zum Bad Dürrheimer Christkindlmarkt.