Bad-Dürrheim Kleine Forscher erleben Geschichte

Am Samstag, 9. Februar, geht ins Kinder- und Jugendmuseum Donaueschingen. Die Kinder ab Klasse eins werden dabei zu Forscherpiraten, lernen Flüsse und Meere kennen und bauen Ebbe und Flut nach. Die Teilnehmer ab der dritten Klasse können viel über die Kreisläufe der Natur erfahren und Produkte an der Werkbank entwerfen. Treffpunkt um 13.15 Uhr am Busbahnhof, Anmeldung bis zum 31. Januar.

Gruslige, neckische und freundliche Gestalten sind am Freitag, 15. Februar, bei einem erlebnisreichen Rundgang mit anschließender Rallye im Museum Narrenschopf zu erleben. Treffpunkt ist um 14.45 Uhr am Museum, Anmeldung bis zum 7. Februar. Am Samstag, 23. Februar, wird im Jugendhaus Bohrturm zum Mitmachtheater mit Jacques Mehlsack vom Rollmops-Theater eingeladen. Mit einem Theaterworkshop werden die Kinder auf ihren Bühnenauftritt vorbereitet. Um 9.45 Uhr treffen sich die Teilnehmer am Jugendhaus, Anmeldung bis 14. Februar. In die Welt der urzeitlichen Saurier geht es am Freitag, 15. März. Im Trossinger Museum Auberlehaus ist darüber viel zu erfahren, besucht wird auch die neue Ausstellung "Naturräume", in der sich allerlei Tiere – vom Skorpion bis zum Eisbär – befinden. Treffpunkt um 14.15 Uhr am Busbahnhof, Anmeldung bis zum 7. März.

Im Deutschen Uhrenmuseum können bei einem Rundgang Uhren von der Steinzeit bis hin zum Atomzeitalter betrachtet werden, danach kann jedes Kind sein eigenes Uhrschild bemalen. Treffpunkt am Samstag, 23. März, um 9.30 Uhr am Busbahnhof, Anmeldung bis zum 14. März. Am Freitag, 29. März, treffen sich die Teilnehmer um 14.30 Uhr im Biesinger Backhäusle. Hie erfahren sie viel über Getreide und die Geschichte des Brotes. Anschließend werden sie selbst Flammenkuchen kneten, belegen, backen und verspeisen. Anmeldung bis zu 21. März.

Alle Veranstaltungen sind dank einiger Sponsoren kostenlos. Den Projektleitern plant, in diesem Jahr insgesamt 25 Termine, die durch die Sponsoren möglich sind. Alle Anmeldungen bei Gerlinde Hummel-Höfflin, Telefon 0771/6 46 21 oder unter gerlinde.hummel-höfflin@gmx. Wie die Kulturlosten bestätigen, mache es ihnen selbst viel Spaß, mit den Kindern unterwegs zu sein. Wer selbst als Patin oder Pate mit dabei sein möchte, kann sich bei der Projektleiterin melden.