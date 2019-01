Bad-Dürrheim Klassik live startet

Bad Dürrheim. Den Auftakt im neuen Jahr in der Reihe Klassik Live gestalten die "I Solisti di Salon" aus Villingen. Am Montag, 14. Januar, spielen die drei Musiker, Sándor Varga auf der Violine, Zenon Kazimierz-Strittmatter am Kontrabass und am Klavier Daniel Kübler im Konzertraum des Hotels am Solegarten, Luisenstraße 14. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr, wie immer bei freiem Eintritt.