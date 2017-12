Bad-Dürrheim Klage ohne Aussicht auf Erfolg

Angesichts der Prozessaussichten schlug der Richter vor, dass die Beklagten einen kleinen dreistelligen Betrag an die Gegenpartei zahlt. Das sei keine Abfindungszahlung, sondern ein Auslagenersatz. So der Richter. Die Klägerpartei nahm den Vergleich an. Die Beklagtenpartei hat ein Widerrufsrecht bis Januar 2018.