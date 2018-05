Bad-Dürrheim Kinder oftmals mit Problemen allein

Der Infoabend wurde mit einem Fragespiel begonnen, um den Eltern zu zeigen, wie sich ihr Kind fühlen könnte, wenn es alleine mit seinen Gefühlen dastehe. Das Kind solle nein sagen können, wenn Besuch komme, der es mit einem Kuss begrüßen möchte. Daher sei es wichtig, das Selbstbewusstsein des Kindes zu stärken und ihm Körperbewusstsein zu vermitteln. Etwas erschreckend war zu hören, dass ein Kind sich erfahrungsgemäß sieben Mal an Erwachsene wenden müsse, damit man ihm glaube und seine Probleme ernst genommen würden.

Bis gehandelt werde, könnten drei Jahre vergehen, so lange bleibe das Kind mit seinen Problemen alleine. Betroffen sei jedes dritte bis fünfte Mädchen und jeder achte bis zehnte Junge. Der Täter sei nicht der "böse, schwarze Mann", sondern nicht selten eine freundliche Person aus der Familie oder dem Bekanntenkreis. Hier würden die meisten Übergriffe passieren. Man könne nicht davon ausgehen, dass der Täter grundsätzlich krank oder psychisch gestört sei, auch "normale" Menschen seien zu sexuellen Übergriffen an Kindern fähig. Veranschaulicht wurden den Eltern an verschiedenen Beispielen die Strategien eines Täters.

Oftmals seien es zunächst harmlose Kleinigkeiten, die nicht auffielen. Mit dem Training werde den Kindern geholfen, die eigenen Stärken zu erkennen und Selbstvertrauen zu gewinnen. Ganz wichtig sei es, dem Kind immer wieder die Botschaft zu vermitteln: "Egal, was du machst, was du denkst und was du fühlst, du bist in Ordnung, und du wirst geliebt".