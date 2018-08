Bad-Dürrheim Kinder lernen Feuerwehr kennen

Zum Angebot der Feuerwehr trafen pünktlich neun Mädchen und Jungen am Gerätehaus ein, um einen spannenden Nachmittag zu erleben. Drei Angehörige der Jugendfeuerwehr, Stefan Hils, Marco Erath und Kathrin Fehrenbacher begrüßten nicht nur ihre jungen Gäste, sondern brachten sie sogar mit dem Feuerwehrauto zum "Einsatzort". Zwei Mal wurde gefahren, bis alle am Sportplatz waren. Dort wurden die Funktionen des Fahrzeuges erklärt, dann rasch die Schläuche ausgelegt. Die Kinder gaben das Kommando "Wasser marsch" und durften die Spritzen, aus denen das Wasser schoss, halten. Das wollte jeder mal ausprobieren.

Danach teilte sich die Gruppe. Die einen marschierten zum Wasserreservoir, die anderen zum Eckbühl. Mit dabei waren die Funkgeräte der Feuerwehr, denn auch das Funken gehört zu deren Aufgabe. Für die Kinder war es spannend zu erleben, wie diese Technik funktioniert. Zum Abschluss gab es ein Lagerfeuer, das natürlich am Ende des Nachmittags von allen fachmännisch gerecht gelöscht wurde.

Das nächste Angebot im Ferienangebot findet am Dienstag, 4. September statt. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Tennisplatz zum Bogenschießen. Bei Regen geht es in die Bergweghalle.