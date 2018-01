Bad-Dürrheim Kinder können Kultur "erleben"

Das erste Mal führt der Weg der Kulturlotsen zum Rollmops-Theater in Villingen am Samstag, 3. März. Hier können die Kinder die Theaterwelt kennenlernen und selbst einmal in verschiedene Rollen schlüpfen und ihr schauspielerisches Talent wecken.

Kultur ist ein breites Feld, das auch Themen wie Trinkkultur aufgreift und den Kindern zeigen möchte, woher das Mineralwasser kommt. So steht am Freitag, 9. März, eine Betriebsbesichtigung bei Bad Dürrheimer Mineralbrunnen an.

Erneut besuchen die Kulturlotsen am Samstag, 17. März, das Theater am Ring in Villingen. Dann jedoch empfängt dort die Musikakademie Villingen-Schwenningen und stellt die Gitarre in den Mittelpunkt. Wie vielseitig Gitarrenmusik sein kann, zeigen Stephan Weisser und seine Ensembles in einem unterhaltsamen Konzert, bei dem Mitmachen und Ausprobieren ausdrücklich erwünscht ist.

Das Märzprogramm endet am Freitag, 23. März, mit einer Stadtführung durch Tamara Pfaff. Unter dem Motto "Knechten und Schuften auf der Saline" nimmt sie als Johanna, die Badedienerin, die Kinder mit auf eine spannende Zeitreise und erzählt, welche Aufgaben und Pflichten die Bevölkerung von Bad Dürrheim früher hatte.

Hin und wieder ist der Andrang beim Programm der Kulturlotsen so groß, dass es Wartelisten gibt. Um so dankbarer ist die Projektleiterin, wenn beispielsweise erkrankte Teilnehmer im Vorfeld abgemeldet werden, damit jemand von der Warteliste nachrücken kann. Das laufe aber ganz gut, so Hummel-Höfflin.

Ein wichtiger Bestandteil des Projekts sind die erwachsenen Kulturlotsen, die als Paten an den Veranstaltungen teilnehmen und den Kindern bei Fragen unmittelbar zur Verfügung stehen. Offen ist das Projekt auch für Kinder mit Migrationshintergrund. Aktuell seien es zwei Kinder aus Syrien, die öfters dabei wären. Laut Hummel-Höfflin fördere das Programm auf beste Weise die Integration.

Das Heft mit dem neuen Programm liegt in den Rathäusern, Ortverwaltungen und Schulen aus.

Für die einzelnen Angebote der Kulturlotsen müssen Eltern ihre Kinder in der Regel spätestens eine Woche vorher bei Gerlinde Hummel-Höfflin anmelden, Telefon 0771/ 64 621, E-Mail gerlinde.hummel-hoefflin@gmx.de.