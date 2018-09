Bad-Dürrheim Kinder feiern Programmabschluss

Bad Dürrheim-Hochemmingen (kal). Mit einem Abschlussfest beim Vereinsheim vom Tennisclub endete das zum dritten Mal in Hochemmingen durchgeführte Sommerferienprogramm. In Vertretung von Ortsvorsteher Helmut Bertsche dankte Ratsmitglied Reinhold Springindschmitten den Vereinen und einer Privatperson, die zurGestaltung beitrugen. Dies waren der Musikverein, Riet-Hexen, Feuerwehr, Narrenzunft Eckbühlblätz, Tennisclub und Karin Norz-Kehrer. Eines der Angebote musste wegen zu geringer Anmeldungen ausfallen. An den verbleibenden fünf Programmpunkte beteiligten sich 35 Kinder, was dem Durchschnitt von 2017 entsprach.