Bad-Dürrheim Kinder entdecken Lummerland mit Lukas und Jim

Am 3. September, um 15 Uhr, geht es mit Jim Knopf und Lukas, dem Lokomotivführer, auf die Insel Lummerland. Michael Kunze verwandelt sich bei dem Puppenspiel blitzschnell in verschiedene Rollen, wie den Postboten, in Lukas oder den König. Dazu erzählt und kommentiert er die Handlung und befragt auch die jungen Zuschauer, die vor der Bühne sitzen.

Hinter der verträumten Insel Lummerland verbirgt sich ein verkleinertes Abbild der Wirklichkeit. Alles scheint sorgfältig arrangiert und bedacht. Als unverhofft ein schwarzes Baby auftaucht, gerät die Ordnung ins Wanken. Mit der männlichen Tatkraft von Lukas, dem Lokomotivführer, und der unbekümmerten Fantasie seines jungen Freundes Jim bestehen die beiden die Herausforderungen des Lebens.

Am 27. August, 15 Uhr, kommt die Puppenbühne ins Jugendhaus. Mit fantasievoll-schönen Figuren geht es in dem Stück "Bello, dein Knochen ist weg!" für Kinder ab vier Jahren um den Diebstahl von Bellos Lieblingsknochen., Der gerissene Ganove Rotzenschreck mit großem Hut und langem Bart hält sich in seinem Räuberhaus versteckt, taucht aber blitzschnell überall da auf, wo es etwas zu rauben gibt. Diesmal hat er sich Kaspers Hund Bello als Opfer ausgesucht. Um den Hund in den Wald zu locken, stiehlt er seinen Lieblingsknochen. Trotz der Warnung der Kinder kommt Bello zu spät und der Räuber ist schon wieder über alle Berge.