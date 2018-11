Bad-Dürrheim Keine weiteren Asylbewerber im Jahr 2019

Obwohl immer wieder Mal zur Sprache kam, dass die Stadt Bad Dürrheim im nächsten Jahr mit der Zuteilung weiterer Asylbewerber zu rechnen habe, scheint dies nach einer unter Vorbehalt erteilten Information des Landratsamtes nicht mehr der Fall zu sein, gab Bürgermeister Walter Klumpp bekannt. Da der Zustrom von Asylsuchenden abgeebbt ist, sei in 2019 keine Zuweisung vorgesehen. Rund 100 Asylbewerber beherbergt die Stadt derzeit.

An dem bis 2020 laufenden NABU-Projekt "Blühende Wiesen" will sich die Stadt beteiligen. Verbunden sei damit auch die Möglichkeit zu den 50 Kommunen im Land zu gehören, die in den Genuss der maximalen Förderung von 15 000 Euro zu kommen, teilte Rechnungsamtsleiter Jörg Dieterle mit. Unterstützt werde die Stadt bei dem Projekt von Umweltberater Gerhard Bronner. Maßnahmen zur ökologischen Wertsteigerung gibt es in der Kernstadt, im Bereich des Wohngebietes "Stocken", den Grünanlagen entlang der Salinenstraße und bei allen Kindergärten, wo Blühmischungen eingesetzt werden sollen.

Im Hinblick auf das im nächsten Jahr zu feiernde 1250-jährige Bestehen von Ober- und Unterbaldingen soll der entlang der Kötach führende Weg in Richtung Festgelände auf der Länge von 50 Meter eine neue Asphaltdecke erhalten. Die Kosten dafür bezifferte Ulrike Bertsche vom Bauamt auf 8500 Euro.