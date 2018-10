Bad-Dürrheim Keine Unterstützung für Hohenbaden

Bei den Personalien für den Gemeinderat äußerte er sich, dass er 2019 aufhören wollte, die gefundene neue Konstellation im Vorstand jedoch nur zugesagt wurde, wenn er weitermachen würde.

CDU-Bundestagsabgeordneter Thorsten Frei freute sich mit Blick auf die Wahl von Jürgen Roth als OB in Villingen-Schwenningen, dass es im Schwarzwald-Baar-Kreis sehr gut für die Partei laufe. "Doch Parteien werden von unten nach oben gebaut", zeigt er sich im Klaren. Und bestärkte den Anspruch der CDU, eine starke Volkspartei der Mitte zu sein. Allerdings sei es auch noch nie so schwierig gewesen, aus Berlin einen positiven Bericht zu geben. "Die CDU-Gesamtperformance ist nicht die beste." Insgesamt bezeichnete er die Situation als besorgniserregend, darin schloss er die Zersplitterung der Parteien ein und mit der SPD gehe es oft einen Schritt vor und an anderer Stelle einen zurück. Er nannte als Problem, dass nur kleinteilige Entschlüsse gefasst würden, "es kommt nicht zum großen Wurf."

Bei Wirtschaftsthemen habe man beispielsweise gegensätzliche Positionen. Hier nannte er jedoch als positives Beispiel das Fachkräftezuwanderungsgesetz, das Ende des Jahres verabschiedet werden soll. Für die Firmen im Schwarzwald-Baar-Kreis gäbe es hier Chancen auf neue Angestellte. Nachdenken müsse man, wie man Steuerzahler entlaste, beispielsweise mit der Abschaffung des Solis.

Scharf kritisiert wurde aus der Versammlung von Heinrich Glunz beispielsweise eine Aussage Angela Merkels nach der Bundestagswahl. Sie sprach davon, dass sie nicht wüsste, was sie anders hätte machen sollen. Von anderer Seite wurde Andrea Nahles kritisiert, bezüglich der Vorgänge um Hans-Georg Maaßen. Glunz bezogen auf die beiden Damen: "Da stimmt nicht nur die Politik nicht, sondern die Person."

Bei den Wahlen wurde (wie berichtet) Ulrich Fink zum neuen Vorsitzenden gewählt, seine Stellvertreter wurden Barbara Wild und Ralf Pahlow, Claudia Gail wurde Schriftführerin, Martin Keller Kassenwart und Barbara Fink Pressebeauftragte.