Bad-Dürrheim Keine Scheu vor Hilfsantrag

Das betonte Stadtjugendpfleger Christoph Lauer auf der kürzlich stattgefundenen Nachbesprechung zum Sommerferienprogramm.

Er machte auf den Bad Dürrheimer Familienpass aufmerksam, mit dem es 50 Prozent Ermäßigung pro Kind gibt. Familien sollten sich nicht scheuen oder gar schämen, diesen Pass zu beantragen, er stehe ihnen zu, betonte Lauer und wies darauf hin, dass die Ermäßigung nur für die Sommerwerkstatt gelte, doch Vereine und Privatpersonen, die mit einem Angebot im Ferienprogramm mit dabei sind, selbst entscheiden können, ob sie bei Vorlage des Familienpasses einen Rabatt geben oder gar auf die komplette Gebühr oder auf die Materialkosten verzichten.

Eine weitere Möglichkeit sei auch, Geschwisterkindern einen Sonderpreis zu machen. Lauer verwies auch auf den Verein "Menschen in Not", der es sich seit vielen Jahren zur Aufgabe gemacht hat, auf unbürokratische Weise Bad Dürrheimer Bürgern zu helfen, die in Not geraten sind. Der Vorsitzende des Vereins habe angeboten, auch Familien zu unterstützen, die es sich finanziell nicht leisten können, ihre Kinder am Sommerferienprogramm teilnehmen zu lassen.