Bad Dürrheim. Es findet nicht, wie iIrrtümlich gemeldet. am Mittwoch, 19. Dezember, 19.30 Uhr, die Stunde der Kirchenmusik mit "Dos Mundos" in der evangelischen Johanneskriche statt. Das Konzert war bereits am 9. Dezember. Wir bitten, das Versehen zu entschuldigen.