Bad Dürrheim. Bis zu Silvester ist es noch ein paar Wochen hin, aber die Kur und Bäder startet am Montag, 17. September, den Vorverkauf der Tickets für den jährlichen Höhepunkt des Kurhauses. Am 31. Dezember ab 17.30 Uhr gibt es zunächst ein Mehr-Gänge-Menü, es spielt das Augsburger Quartett "The Vibrations mit Sandy Peiker" für die Unterhaltung. Die im Jahr 2000 gegründete Band, steht für guten Geschmack, tolle Rhythmen und 100 Prozent Live-Musik und begeisterte schon im letzten Jahr, so der Veranstalter. Informationen und Tickets gibt es im Haus des Gastes, telefonisch unter 07726/66 62 66 oder www.badduerrheim.de.