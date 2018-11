Bad Dürrheim. Das erste Adventskonzert findet am Sonntag 2. Dezember, ab 17 Uhr in der katholischen Kirche St. Johann statt. Es singt die evangelische Kantorei der Martin-Luther-Kirche in Trossingen, ein Chor mit über 100-jähriger Tradition. Diese Chorgemeinschaft ist über die Grenzen Trossingens hinaus durch beachtliche A-capella-Konzerte bekannt. Das diesjährige Adventskonzert in Bad Dürrheim bietet anspruchsvolle und gern gehörte Chormusik zu Advent und Weihnachten, erweitert durch Orgelwerke, die der Organist Günther Hauger auf der erneuerten Kirchenorgel spielt. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.