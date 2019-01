Bad-Dürrheim Kandidaten zieren sich noch etwas

Ab Freitag, 18. Januar, wird es spannend: An diesem Tag wird die Bürgermeisterstelle in Bad Dürrheim offiziell ausgeschrieben. Mit Kandidaten ist man im Gespräch, bestätigten die Ortsverbände der CDU und der SPD, aber so wie es aussieht, wird zum Ausschreibungsstart keiner gleich seine Bewerbungsunterlagen einwerfen.