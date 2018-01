Bad-Dürrheim Kämmerei hat dieses Jahr viel Arbeit

Bad Dürrheim. Das nächste Zahlenwerk wird in dem Buchungssystem Doppik geführt und nicht mehr in der so genannten Kameralistik. Doppik ist für die Verwaltungen ein völlig neues Buchungssystem, das alle Gemeinden im Land bis 2020 eingeführt haben müssen. Die Begriffe Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt gehören damit der Vergangenheit an, künftig ist das System eher wie in Unternehmen bei einer Bilanzierung aufgebaut. Für die Gemeinderäte heißt dies ein tiefgreifendes Umdenken bei der Haushaltsbesprechung, denn es bleibt fast kein Stein auf dem anderen. Donaueschingen beispielsweise hat die Doppik bereits zum Haushaltsjahr 2015 eingeführt. Die Gemeinderäte taten sich sehr schwer in den Haushaltsberatungen, da sie so gut wie keine Vergleichszahlen mehr aus dem Vorjahr hatten.

In der Luisenstraße laufen die Vorbereitungen schon seit einer Weile. Eine eigene Stelle dafür konnte im ersten Anlauf mangels qualifizierten Bewerbern nicht besetzt werden. Zum 1. März wurde nun jemand gefunden. Bis dahin werden sich Stadtkämmerer Jörg Dieterle und sein Stellvertreter um die Einführung der Doppik kümmern.

Es gibt verschieden Aufgaben, die bis zum ersten Haushaltsentwurf in Doppik vorgelegt werden kann. Es müssen Ergänzungen der Vermögensbewertungen durchgeführt werden, wie auch eine Definition von Produkten, Kostenstellen und Kostenträgern. Darüber hinaus erstellen die Mitarbeiter der Kämmerei momentan einen Kontenplan und eine Überleitungstabelle. Diese Arbeit soll bis zum Frühjahr 2018 abgeschlossen sein, erklärt Patricia Ehret, die Pressesprecherin der Stadtverwaltung. Nach dem Zeitplan soll dann die neue Software installiert werden, verbunden mit Schulungen für die Abteilungen Kasse, Kämmerei und weiter betroffene Stellen wie Verwaltungsleitung und Gemeinderat. Dies soll jeweils möglichst individuell auf den Bedarf der Aufgaben abgestimmt sein.