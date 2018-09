Bad Dürrheim. Ein zehnjähriger Junge hat sich bei einem Streifvorgang mit einem Auto und einem folgenden Sturz am Dienstagvormittag, gegen 8.20 Uhr, in der Willmannstraße leichte Verletzungen zugezogen. Der Junge war mit dem Rad zwischen dem Kreisverkehr Adlerplatz und dem Lindenplatz am dem linken Gehweg der Willmannstraße unterwegs. In einer leichten Linkskurve geriet der Kleine zu weit nach rechts, kam auf die Straße und streifte dort ein vorbeifahrendes Auto. In der Folge stürzte der Zehnjährige und zog sich hierbei leichte Prellungen zu. Nach einer Erstbehandlung durch die eintreffenden Rettungskräfte wurde der Junge an die verständigte Mutter übergeben.