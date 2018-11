13 Jugendliche im Alter von 12 bis 17 Jahren verbrachten ein Wochenende im Kurt-Roth-Haus in Furtwangen, mitten im Wald. Auf dem Programm stand zu Beginn der Hüttenfreizeit eine Nachtwanderung am Freitag. Am Samstag ging es zur Sommerrodelbahn in Gutach. Natürlich durfte neben viel Spaß das leibliche Wohl nicht zu kurz kommen. Neben dem Programm wurden zudem drei Teilnehmerinnen durch den Theorieunterricht für ihre bevorstehenden Leistungsabzeichen vorbereitet. Foto: MV Sunthausen