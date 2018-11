Bad-Dürrheim Jugend ist vielfältig im Sozialen aktiv

Welche Dynamik der im Rollstuhl Sitzenden dabei durch den Sport gewinnen konnte, zeichnete er durch die Mitwirkung in Basketball- Mannschaften in Holland und der Schweiz auf. Vor einigen Jahren hatte der 67-Jährige den Curling-Sport für sich entdeckt, den er beim Curling Club Schwenningen betreibt. Als seinen persönlich größten Erfolg nannte er die Zugehörigkeit zur deutschen Nationalmannschaft für Rollstuhlcurling bei den Paralympics 2018 in Pyeongchang (Süd-Korea) wovon er auch einige Bilder zeigte.

Über den mit 500 Euro dotierten Anton-Häring-Preis, übergeben von der Witwe des Unternehmers, Irma Häring, konnte sich Sara Calin, Stella Hergeth und Fabienne Steiger freuen, wobei letztere nicht anwesend war. Die drei Mädchen leisten zwei Mal in der Woche einer stark sehbehinderten Person allerlei Hilfestellungen im Haushalt und bei sonstigen Begebenheiten.

Der zweite Preis in Höhe von 300 Euro überreichte der Vertreter der Bad Dürrheimer Mineralbrunnen Michael Neuenhagen an Ariagana Heß, die sich bei der Ganztagsbetreuung an der Realschule am Salinensee einbringt. Drei Mal wurden Anerkennungspreise von jeweils 100 Euro vergeben. Diese gingen an Alisa Greguric, die im Lebenswert PC-Kurse für Senioren durchführt, an Sarah Koke, die sich beim Ferienprogramm und den Kulturlotsen engagiert, sowie an Maximilian Lüßling, der im Jugendhaus und Initiativkreis tätig ist. Umrahmt wurde die Feier von der Musikgruppe "Klösterle" unter der Leitung von Gerhard Kurz.