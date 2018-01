Bad-Dürrheim Jubiläumsjahr in guter Erinnerung

Bad Dürrheim-Sunthausen. Gerne erinnerte sich der Vorsitzende Lothar Gail an diverse Veranstaltungen, die organisiert wurden. Beginnend mit dem Frühjahres-Wunschkonzert, gefolgt vom Konzert der Sängergruppe Ostbaar startete, nach intensiven Vorbereitungen, am 21. Oktober die eigentliche Jubiläumsveranstaltung. Erstmals war es ein Konzert ohne Gastchöre, aber mit dem Ensemble von Roland Winterhalder, mit jungen Solisten, und begleitet mit diversen Fotos, die über einen Beamer auf Großleinwand projiziert, die Geschichte des Männergesangvereins nacherzählten. Tatkräftig unterstützt von den Mitgliedern des Musik- und Narrenvereins konnte diese Großveranstaltung gelingen. Das von Chorleiterin Martina Wenzler-Gail in Szene gesetzte Programm wurde mit viel Enthusiasmus von allen Beteiligten in mehreren Proben eingeübt, und wurde ein voller Erfolg. Den Schlusspunkt dieses Jahrhundertereignisses setzte dann die musikalische Begleitung des Weihnachtsgottesdienstes in der katholischen Kirche St. Mauritius.

In seinem umfassenden Bericht hatte der Schriftführer Alois Bertsche das vergangene Vereinsjahr beschrieben. So konnten doch manche Erinnerungen geweckt werden, und der Versammlung wurde bewusst, wie ausgefüllt die vorangegangenen zwölf Monate waren.

Ein arbeitsreiches Jahr hatte ebenfalls der Kassierer Peter Betz zu bewältigen. Trotz hoher Ausgaben konnte ein kleines Plus erwirtschaftet werden, und Dank vieler Spenden zum Jubiläum wuchs das bisherige kleine Vermögen um einen bescheidenen Betrag nach oben. Dass die Kasse ordentlich geführt wurde, bestätigten die beiden Kassenprüfer, Edgar Engesser und Georg Leber.