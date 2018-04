Bad-Dürrheim Jubiläumsjahr in bester Erinnerung

Präses Pfarrer Michael Fischer bezeichnete die katholische Frauengemeinschaft, der zur Zeit 84 Frauen angehören, als eine starke Gruppe im Ort, die viele besondere Aktionen durchführt. An viele schöne Momente könne er sich erinnern, und er dankte für den Dienst an der Gemeinde. Gerne sei er stets bereit, vor der Versammlung einen Gottesdienst zu zelebrieren, wofür ihm Ulrike Bertsche dankte. "Es ist schön, wenn unsere Versammlung mit einem Gottesdienst eingeleitet wird", sagte sie und gab die nächsten Termine bekannt.

Am Montag, 7. Mai, findet in der Brigachtaler Allerheiligenkirche die Dekanatsmaiandacht statt. Treffpunkt für die Hochemminger Frauen ist um 18.15 Uhr vor dem Rathaus. Hier werden Fahrgemeinschaften gebildet. Am Sonntag, 20. Mai, wird in Hochemmingen zur Maiandacht eingeladen.

Ortsvorsteher Helmut Bertsche blickte noch einmal auf das Jubiläumsjahr zurück. Dass ein Verein sein 100-jähriges Bestehen feiern könne, sei auch ein besonderes Erlebnis für den Rathauschef. Für die Ausrichtung des Seniorennachmittags und für die Verpflegung der Helfer an der Aktion "Saubere Landschaft" sprach er seinen Dank aus.