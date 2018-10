Bad-Dürrheim Johannes Senk führt den FC 1919

Bad Dürrheim. Auf der von knapp 50 Mitgliedern schwach besuchten Versammlung ließ sich der amtierende Vizevorsitzende Karl-Heinz Grießhaber für ein weiteres Jahr wählen. Zum neuen Kassierer wählte die Versammlung Heinz Kriebel. Jugendleiter Benjamin Wildgruber erklärte sich bereit in Personalunion das Amt des Spielausschussvorsitzenden für ein Jahr zu übernehmen. Zu Beisitzern wurden Markus Schmieder und Roberto Usay gewählt, zum Pressewart Enis Morat.

Was den sportlichen Sektor betraf, sprach Albrecht Schlenker von einer Saison mit Höhen und Tiefen. Die erste Mannschaft, die von Problemen bei der Kaderzusammenstellung und Verständigungsproblemen mit Spielern aus Serbien und Togo sowie schwankenden Leistungen begleitet wurde, stieg aus der Verbandsliga ab. Gut fiel dagegen der Start in der Landesliga unter dem neuen Trainer Enrice Blanco aus. Unverändert stellte sich das seit Jahren anhaltende personelle Dauerproblem bei der zweiten Mannschaft dar, was zum Saisonende im Abstieg aus der Kreisliga endete.

Beim Damenteam, das innerhalb von fünf Jahren den Durchmarsch von der Kreisliga in die Verbandsliga schaffte, ereignete sich aus beruflichen Gründen der Akteurinnen ein großer personeller Umbruch, sodass auf die weitere Zugehörigkeit zu dieser Liga auf Wunsch der Spielerinnen verzichtet wurde. Der Neustart in der Bezirksliga verlief bisher positiv.