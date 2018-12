Bad-Dürrheim Johanna Moser geht in Rente

Im September 2014 kam die Erzieherin in die Bad Dürrheimer Einrichtung, nachdem sie 25 Jahre lang den Kindergarten St. Martin in Brigachtal-Kirchdorf geleitet hatte. Gründe für diesen Wechsel, der nicht leicht fiel, war die Übernahme der Einrichtung durch die politische Gemeinde, zuvor gehörte sie zur katholischen Pfarrgemeinde St. Martin.

In den vergangenen vier Jahren wurde in der Kita St. Raphael von Johanna Moser viel bewegt. Als eine Hauptaufgabe sah sie es an, dafür zu sorgen, dass die Kindertagesstätte stets den heutigen Ansprüchen und Erwartungen sowie ihrem Leitbild gerecht ist, ein Ort zu sein, an dem sich die Kinder wohl fühlen und in ihrer Einzigartigkeit akzeptiert werden. Eine weitere Aufgabe war für sie unter anderem die Raumgestaltung, regelmäßige Fortbildung der Mitarbeiter im pädagogischen Bereich sowie die Konzipierung des Ganztagesbereichs. Ein einschneidendes Erlebnis für das Mitarbeiter-Team sowie auch für die Kinder und die Eltern war die Umbauphase. Als die im Gebäude untergebrachte katholische Sozialisation auszog, standen dem Kindergarten die Räume zur Verfügung, die zunächst entsprechend aus – und umgebaut worden. Trotz der Bauarbeiten konnte der Betrieb ungestört weiterlaufen, und für die Kinder war es erlebnisreich, täglich die vielen Handwerker zu beobachten. Viele Aktivitäten prägten die Einrichtung.

Sie erhielt das Zertifikat "Haus der kleinen Forscher", sie beteiligte sich mit einem eigenem angelegtem Garten an der Aktion "Kleine Gärtner – ganz groß" und an dem sportlichen Bewegungsprogramm "Mit Kindern fit". Wichtig war es für die Leiterin, dass bei allen Aktivitäten auch die Eltern miteinbezogen wurden und selbstverständlich war es, dass im Jahresablauf kirchliche Feste mit den Kindern gefeiert wurden.