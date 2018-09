Bad-Dürrheim Japanische Geigerin zu Gast

Das Konzert findet am Montag, 1. Oktober, um 19.30 Uhr im Hotel am Solegarten in der Luisenstraße 14 statt. Dieser höchst anspruchsvolle Sonaten-Abend bietet Werke von Mozart, Johannes Brahms und Franz Schubert, und das bei kostenlosem Eintritt, um Spenden wird gebeten.

Die Qualität beider Interpreten mit nachgewiesen hoher internationaler Reputation adelt schon etliche Jahre die Konzertreihe Klassik live, erklären die Verantwortlichen. Überdies erfährt die Geigenkunst auf einer Stradivari für manches Gehör einen besonderen Reiz. Den Zuhörer erwartet also Virtuoses und Romantisches, dargeboten auf Violine und Klavier, Musik also vom Feinsten.