Bad-Dürrheim Islamkritiker spricht überdie Integration

VS-Villingen. Am Dienstag, 22. Januar, 20 Uhr, gastiert er bei Wolfgang Niess im Rahmen der Veranstaltung "Autor im Gespräch". In seinem neuen Buch "Integration. Ein Protokoll des Scheiterns" geht Abdel-Samad mit der Integrationspolitik ins Gericht. Veranstalter ist das Amt für Kultur VS.