Bad-Dürrheim Irma: Alles hängt an der Stillen Musel

Bad Dürrheim (wst). Wie berichtet, will das Landratsamt eine Offenlegung der Stillen Musel, daraufhin ließ Investor Casim Ucucu die Abrissarbeiten an der ehemaligen Klinik einstellen. Laut Bürgermeister Walter Klumpp steht man im Moment in Gespräch mit Planern, um eine Machbarkeitsstudie anzufertigen, wenn dies klar sei, würde es auch in Sachen Architektur weitergehen. Er sieht es so, dass der Bau des hintere Gebäudes, in dem die Gastronomie eingeplant ist, so wie entworfen nicht möglich sei, betonte er am Donnerstagabend im Gemeinderat. Auch Stadtbaumeister Holger Kurz sieht durch eine veränderte Nutzung eine andere Architektur als möglich an. Erst wenn die Machbarkeitsstudie vorliegt, will man sich laut Klumpp auch weiter mit den Einwänden beschäftigen. Ein weiterer Punkt den Knäpple ansprach, ist der Bauschutt auf dem Irma-Gelände. Hier hofft Klumpp, dass es weitergeht und dieser auch beseitigt werde, sobald mehr Klarheit bezüglich der Stillen Musel herrscht. Hier sei jedoch das Landratsamt zuständig.