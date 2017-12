Bad-Dürrheim Irma-Abriss wird zum Zankapfel

Bad Dürrheim. 18 Privatwohnungen und ebenerdig eine Thaimassagepraxis – sie alle sollen von dem seit etwa zwei Wochen laufenden Abriss der ehemaligen Kurklinik Irma massiv beeinträchtigt werden. Das jedenfalls schreibt der Bad Dürrheimer Friedrich Weintritt und forderte daher in einem Schreiben an das Baurechtsamt des Landratsamtes, das er auch unserer Redaktion zur Verfügung stellte, den sofortigen Stopp der Abrissarbeiten. Andernfalls, fordert er, sollen die Arbeiten nur unter strengen Auflagen fortgeführt werden dürfen, mit welchen die Beeinträchtigungen der Umgebung so gering wie möglich gehalten werden. Wie er sich das vorstellt? Etwa indem Wassernebel eingesetzt wird, um die Staubbildung einzudämmen.