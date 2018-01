Bad-Dürrheim Investor hofft auf zeitnahe Klärung

Casim Ucucu fragt: "Was kann ein neuer Investor zusammen mit der IG mehr tun als wir?" Die Entscheidung einen Stopp vorzunehmen, sei nach einer vierjährigen Diskussion gefallen, die nicht immer sach- und fachorientiert geführt wurde.

Im Bezug auf den Bach bezieht er klar Stellung: "Wir reden von 85 Meter Bachbett, die seit Ewigkeiten verdolt sind. Unseres Wissens sind noch nie Fische bachaufwärts gewandert. Der Wasserstand der Stillen Musel ist allen Dürrheimer Bürgern bekannt und schwankt zwischen null (leichter Geruch) und voll.

Eine Offenlegung wiederspreche dem beschlossenen städtebaulichen Kontext und den kommunal gewünschten gewerblichen Flächen. Die nötigen Investitionen einschließlich Bau einer Brücke in der Hofstraße dürfte wohl mehrere Millionen kosten, die aber nur in Teilbereichen (Bachbett und Uferzone) durch 85 Prozent Zuschuss gedeckt werden. Wo ist hier die wirtschaftliche Relation?"

Der Investor sieht die Forderung in keiner wirtschaftliche Verhältnismäßigkeit, sie werde zu Lasten der Steuerzahler durchgeführt. Er führt das aus, was auch das Landratsamt in seiner Stellungnahme bestätigt: "Eine Offenlegung ist definitiv nicht Sache des Investors, sondern der Gewässerträger, in diesem Falle der Stadt Bad Dürrheim. Die Übernahme der Kosten ebenfalls. Somit muss die Kommune hier die rechtliche Klärung mit den entsprechenden Behörden durchführen. Sobald wir eine klare Entscheidung von allen Behörden und Ämtern erhalten haben, erlauben wir uns, zu entscheiden ob dies in das Projekt einfließt."

Der Baustopp musste seinen Angaben zufolge erfolgen, um weitere auflaufende Kosten, die mit dem Abbruch und dem zeitlichen Ablauf der Projektverwirklichung verbunden sind, zu vermeiden. "Als Geschäftsführer und Investor habe ich eine kaufmännische Verpflichtung gegenüber meinen Mitarbeitern und Geschäftspartnern, sorgfältig mit dem zu Verfügung stehenden Kapital umzugehen. Ich hoffe, dass sich die Unstimmigkeiten zeitnah klären werden und das Projekt zu einem guten Ende geführt werden kann."