Bad-Dürrheim Investitionen in Schule

Bad Dürrheim. Alles begann im Verwaltungsausschuss mit Jalousien, die für einen Aufenthaltsraum eingebaut werden sollen, Kostenpunkt: 30 000 Euro. Hinzukam noch eine Erweiterung des Aufenthaltsraums im Altbau für 38 000 Euro soll eine Wand versetzt werden, um alle Schüler unterbringen zu können. Ergänzend kam von Bürgermeister Walter Klumpp die Aussage, dass man über eine sukzessive Sanierung der Fassade des Altbaus nachdenken müsse und auch eine etwas kryptische Formulierung in Sachen Raumkonzept. Die Fassade des Altbaus der Schule besteht bekanntlich aus vielen Fenstern und somit einer großen Glasfläche, gebaut Ende der 1970er-Jahre – sie haben einen geringen energetischen Dämmwert.

Im Ergebnis heißt es, dass eingesparte Jalousien beim Neubau jetzt angebracht werden müssen, da ein Aufenthaltsraum zum Klassenzimmer wurde. Der Grund: In dem Passivbau kann die Temperatur in einem heißen Sommer wie diesem nicht konstant auf einem erträglichen Niveau in dem Aufenthaltsraum im Erdgeschoss gehalten werden. Unterricht wurde bei geschlossenen Vorhängen und offenen Türen.

Zwischen der Pausenhalle und Flur sowie dem Aufenthaltsraum im Altbau gibt es eine bewegliche Wand. Hier steht der Antrag, dass diese versetzt werden muss, damit die Kinder der Hausaufgabenbetreuung einigermaßen ihre Ruhe haben, der Aufenthaltsraum in der jetzigen Größe sei zu klein. Es gibt auch wieder eine Wanderklasse – das wollte man eigentlich nicht mehr haben – und langfristig ist das Gebäude zu klein. Das war eine Erkenntnis aus einem Gespräch, das der Bürgermeister kürzlich mit Sabine Rösner, der leitenden Schulamtsdirektorin, in Donaueschingen führte.