Bad-Dürrheim Instrumenten Töne entlockt

Bad Dürrheim-Oberbaldingen (kal). Zudem erfuhren sie und ihre begleitenden Eltern vom Vorstandsmitglied Jona Neuenhagen einiges über die Musikausbildung und das Vereinsleben. All dies erfolgte in lockerer Atmosphäre im Probenraum des Musikvereins im Rathausgebäude, wo außer den Gästen auch etliche der Orchestermitglieder anwesend waren. Zu Beginn stellte Jona Neuenhagen den 23 Aktive zählenden Musikverein vor, wobei die Zuhörer auch einiges zu den eigenen Konzertveranstaltungen, sonstigen Auftritten und dem Vereinsleben erfuhren. Weitere Informationen bezogen sich auf die Ausbildung der Zöglinge, die in der Regel drei bis vier Jahre mit Zwischenprüfungen zum Erlangen von Leistungsabzeichen andauert, und welche Kosten damit für die Eltern verbunden sind. Mit dem Jungmusikerleistungsabzeichen in Bronze könne man im Hauptorchester mitspielen. Vorab bestehe für die Zöglinge das in Theorie und Praxis Erlernte mit anderen Jugendlichen zu festigen, da mit der Jugendkapelle Unterbaldingen eine Kooperation eingegangen wurde. In kleinen Gruppen wurden die Kinder und Erwachsenen von einigen Musikern zum Ausprobieren der verschiedenen Blech- und Holzblasinstrumente sowie dem Schlagzeug geleitet. Dass die erfahrenen Musiker ihren jungen Gästen zeigten wie man den Instrumenten Töne entlockt, war dabei selbstverständlich. Im Anschluss erfolgte eine gläserne Probe des Orchesters, womit den Gästen die allwöchentliche Musikprobe nähergebracht wurde.

Der Verein erhofft sich, dass er mit der Veranstaltung das Interesse am Erlernen eines Instrumentes geweckt hat. Dies wurde als wichtig für den Erhalt der Vereinsstrukturen und der Zukunftssicherung angesehen.