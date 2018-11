Bad-Dürrheim Initiativkreise nehmen Arbeit auf

Zielgerichtete Maßnahmen der einzelnen Gruppen sind so unterschiedlich wie die Themen. In der Gruppe Vielfalt ist unter anderem der Tourismus angesiedelt. Man will die Outdoor-Aktivitäten erweitern, wie beispielsweise mit einem Klettergarten und einer Mountainbikestrecke und gebündelt darüber informieren. Auch sieht man das Angebot von "Kombi-Reisen" als möglich an, hier sollen die Übernachtungen und einige Aktivitäten in Bad Dürrheim sein, zusammen mit Ausflugszielen im Umkreis. Ebenso hatte man die Idee Familienangebote zu bündeln.