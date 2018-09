Bad-Dürrheim Inhaberfamilie erweitert das Sägewerk

Wenn die Unterlagen komplett am 30. September beim Regierungspräsidium Freiburg vorliegen, würde die Fördersumme 432­ 000 Euro betragen, wobei von Investitionen von über einer Million Euro ausgegangen wurde. Momentan sei jedoch bei drei Anträgen wegen noch fehlenden Unterlagen nicht sicher, ob der Abgabetermin eingehalten werden kann, oder ob die Antragssteller die Realisierung ihrer Vorhaben auf einen späteren Zeitpunkt verschieben möchten, skizzierte Henner Lamm vom Büro Kommunalplan den derzeitigen Sachstand.

Die einzelnen Anträge stellte Rüdiger Stehle vom gleichnamigen Planungsbüro vor. Sieben Vorhaben wurden der Kategorie Wohnen zugeordnet. Im Ortsteil Sunthausen ist in einem in der Ledergasse bestehenden Gebäude der Ausbau des Dachgeschosses für Wohnzwecke vorgesehen. In Unterbaldingen soll ebenfalls ein Dachgeschoss als zusätzliche Wohnung in einem Haus in der Villinger Straße erfolgen. In der Kapellenstraße ist der Neubau eines zweigeschossigen Wohnhauses geplant. In der Bühlstraße in Öfingen will man ein Bestandsgebäude mit einem Dachgeschoss aufstocken. Ebenfalls in der Bühlstraße soll ein Mitte des 18. Jahrhundert erbautes und seit 20 Jahren unbewohnte Haus abgebrochen und durch einen Neubau mit zwei Wohneinheiten ersetzt werden. Hierbei werden die Abbruchkosten sowie eine Wohneinheit gefördert. In Biesingen wurde die Schließung einer Baulücke mit einem kleinen Einfamilienhaus in der Mühlenstraße beantragt. Ein ortsbildgerechter Neubau mit fünf Wohneinheiten, von denen nur eine förderfähig ist, soll im Messmerweg in Hochemmingen entstehen.

Von der Investitionssumme wie auch vom Fördervolumen her stellt die Konzeption des Sägewerk Kleinhans zur Betriebserweiterung in Oberbaldingen das größte Projekt dar. Beabsichtigt wird eine Produktions- und Lagerhalle mit Büro und Sozialräumen am bestehenden Standort in Holzbauweise zu errichten. Die baulichen Maßnahmen wurden mit 400 000 Euro, die Beschaffung von Maschinen mit 200 000 Euro veranschlagt. Als Fördersumme wurden rund 100 000 Euro genannt. Im Unterbaldinger Gewerbegebiet Im Hochen möchte eine Firma ihren Sitz mit dem Bau einer Lagerhalle, Büros und Verkaufsraum einrichten. Noch nicht hat sich ein Unternehmen für die Fertigung von Lüftungsklappen entschieden, ob es sich künftig in Oberbaldingen oder Unterbaldingen niederlassen wird.