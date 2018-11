Bad-Dürrheim Infos zum Dorfladen

Bad Dürrheim-Sunthausen. Kommt der Dorfladen nach Sunthausen? Wie kann man das Dorfleben auch in Zukunft attraktiv gestalten? Diese Frage stellen sich derzeit einige Bürger aus Sunthausen, die zu dem Entschluss gekommen sind, dass ein Dorfladen ein wichtiger Bestandteil für das Dorfleben sei. Daher findet am Donnerstag, 29. November, eine Infoveranstaltung zum Thema Dorfladen in der Sunthauser Turn- und Festhalle statt, Beginn ist um 19 Uhr.