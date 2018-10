Bad Dürrheim-Biesingen. Rund um den Apfel geht es in einem Referat mit Isabella Olveira-Müller bei den Landfrauen am Mittwoch, 10. Oktober, im Landfrauenraum, Beginn ist um 18.30 Uhr. Die Teilnehmerinnen erfahren informatives zum Thema Apfel, wie wichtig er für die Gesundheit ist und wie er in der Küche verwendet werden kann. Es geht um Verarbeitungshinweise, Dekorationvorschläge und Rezepte. Der Vortrag ist mit Kostproben. Anmeldung bei Andrea Graf bis 5. Oktober, Telefon 07706/421. Auch Nichtmitglieder sind willkommen.