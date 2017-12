Bad-Dürrheim In Villingen im Stiftskeller kennengelernt

Das Paar hat sich in Villingen und im Zuge einer Tanzveranstaltung im Stiftskeller kennengelernt. Als gebürtige Villingerin verfügte Anita Steckel damit quasi über einen Standortvorteil. Josef Steckel war schon in sehr jungen Jahre aus der damaligen DDR nach Süddeutschland gelangt und auf der Suche nach Arbeit, als Maurer fasste er in Villingen Fuß und stieg in der Folge zum Polier auf.

Im Lauf der Jahrzehnte standen für die schließlich fünfköpfige Familie gleich mehrere Umzüge an, zunächst wohnte man in Stuttgart und Überlingen. "Wir haben zu Beginn in Villingen eine Unterkunft gesucht aber einfach nichts gefunden. Es war dort schon damals sehr schwer etwas zu bekommen", weiß Anita Steckel. Von Überlingen ging es nach Klengen und schließlich Bad Dürrheim. Heute fühlt sich das Jubelpaar im Casa Vitale an der Salinenstraße wohl und kann das Konzept Betreutes Wohnen sehr empfehlen.

"Ich musste mich allerdings eingewöhnen und war zunächst skeptisch", räumt Rudolf Steckel ein.