Bad-Dürrheim In Kürze fliegen die ersten Bälle

Bad Dürheim. Netto waren es rund 90 Tage Bauzeit, verteilt auf mehrere Monate, erzählt Otto Raab kurz vor endgültigem Abschluss der Bauarbeiten. Die Anlage ist soweit fertig und die Bauarbeiter sind dabei, die Überreste der Baumaterialien und Paletten aufzuräumen.

Wetter bringt Bauverzögerung

Spatenstich war im Oktober 2017 für die Adventure-Golfanlage, welche die Minigolfanlage ablöst, die auf der anderen Seite der Luisenstraße liegt. Wetterbedingt gab es im Winter eine dreimonatige Ruhephase, und auch im Frühjahr mussten die Arbeiten immer mal wieder unterbrochen werden, so der Investor. Angepeilt war nach einer ersten Terminverschiebung ein Eröffnungstermin Ende Juni, der kann nun fast gehalten werden. Wann der offizielle Eröffnungstermin ist, wollte Investor Otto Raab noch nicht verraten, nur so viel ist klar: lange geht es nicht mehr, man sei gerade in einer Terminabstimmung.