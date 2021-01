Bad-Dürrheim Impfteam beginnt in der Hirschhalde mit seiner Arbeit

"Wir freuen uns sehr darüber, dass unsere Bewohner und Mitarbeiter nun die langersehnte Impfung erhielten", so Einrichtungsleitung Stefanie Feiß. Trotz umfangreicher Formalitäten war die Einrichtung vorbereitet. Die Bewohner oder deren Betreuer hatten im Vorfeld die personalisierten Aufklärungsbögen erhalten. Die schriftlichen Zustimmungen samt Ausschluss einer Kontraindikation der behandelnden Ärzte lagen vor. Dies war im Vorfeld ein größerer organisatorischer Aufwand, beschreibt Schumpp. Die medizinischen Unterlagen der Bewohner mussten zum Impfteam gesendet werden, und dort wurde alles geprüft. Auch wurde im Vorfeld Aufklärung betrieben, so führte Todoroff bereits im Vorfeld erste Aufklärungsgespräche.

Das etwa 20-köpfige Impfteam teilte sich im Haus auf und ging von Wohntrakt zu Wohntrakt, für die Bewohner habe sich an diese Morgen im Tagesablauf nichts verändert, beschreibt Schumpp, sei warteten einfach bis das Team in ihrem Wohntrakt zu ihnen kam. Begleitet wurden die Teams von den Mitarbeitern der Hirschhalde, diese standen während des Einsatzes auch unterstützend zur Seite. Diejenigen des Personals, die sich impfen lassen wollten, wurden in einem zentralen Raum nacheinander drangenommen. Nachmittags gegen 16 Uhr hatte das Impfteam seine Aufgabe erledigt. Auch der Termin für die zweite Impfung steht schon fest. Er wird in der Kalenderwoche fünf stattfinden, zwischen dem 1. und dem 5. Februar.