Bad-Dürrheim Im Februar geht die Planung weiter

Bad Dürrheim. Quartier 2020 geht im Ursprung auf das Bürgerschaftliche Engagement (BE) und das Mehrgenerationenhaus zurück. Intensiv arbeiteten die engagierten Bürger über ein halbes Jahr mit und übergaben am 5. Dezember die Ergebnisse an den Bürgermeister.

Im Januar sollte ein Lenkungskreis gebildet werden, in dem Vertreter von folgenden Institutionen und Einrichtungen sitzen sollen: der Bürgermeister, Mitglieder der Verwaltung aus dem Hauptamt, die Koordinierungsstelle bürgerschaftliches Engagement und die Wirtschaftsförderung, darüber hinaus Vertreter aus dem Mehrgenerationenhaus und aus den fünf Gemeinderatsfraktionen. Dieser Lenkungskreis wurde noch nicht gebildet. Dafür gibt es verschiedene Gründe. Unter anderem das Geld. Im Moment ist noch nicht klar, wer die Moderation von Janine Bliestle weiter bezahlt wird. Im kommunalen Haushalt ist dafür kein Geld vorgesehen – prinzipiell ist das Bürgerschaftliche Engagement jedoch von der Stadt und dem Gemeinderat gewollt.

Die Koordination des Zukunftsprozesses und die Zusammenführung der beiden Initiativen ist unter anderem auch die Aufgabe von Alexander Stengelin, seit 1. Januar Referent des Bürgermeisters. Seinen Angaben zufolge wird in der Gemeinderatssitzung am 14. Februar das Thema auf der Tagesordnung sein. Er verspricht sich von dem gemeinsamen Weg eine richtungsweisende Kooperation. Dem Rat soll ein Papier zur Diskussion und zur Abstimmung vorgestellt werden, wie es weitergeht. Stengelin war bei dem Termin am 5. Dezember auch persönlich anwesend. er zeigte sich beeindruckt von den konsequent guten Vorschlägen.