Bad-Dürrheim Im Dirndl und in Lederhosen auf das Ballonfestival

Bad Dürrheim. In den kommenden Tagen gibt es faszinierende Bildern rund ums Ballonfahren und von einem Rahmenprogramm, das es beim Ballonfestival so noch nicht gegeben hat, freut sich das Organisationsteam rund um Joachim Limberger und Michael Rebholz. In den vergangenen Tagen wurden zahlreiche Parkplätze um das Festival-Gelände abgesteckt und ausgeschildert. Es stehen daher um das Festival-Gelände für die Besucher kostenfreie Parkplätze zur Verfügung. Überlaufparkplätze stehen am Minara und auf dem Parkplatz Stadtmitte zur Verfügung. Die Veranstalter weisen daraufhin, dass der Parkplatz des Solemars von Festival-Besuchern nicht genutzt werden kann. Die Polizei bittet darum, die Verkehrsbeschilderung rund um das Festivalgelände zu beachten und ausschließlich die ausgewiesenen Parkplätze zu verwenden. Nach dem ersten Ballonstart am Freitag, etwa um 17 Uhr, startet das Rahmenprogramm ab 18.30 Uhr. Auf der Bühne stehen Marius, die Baaremer Luusbuäbä und mit dem Hauptact Powerkryner steht einer zünftigen Eröffnung der Oktoberfestsaison in der Region Schwarzwald-Baar nichts mehr im Weg. Hier sind Dirndl und Lederhose ausdrücklich erwünscht. Um 21.30 Uhr steht mit dem Candle-Light-Glow auf dem Festplatz wieder Gänsehautfeeling auf dem Programm. Am Freitagabend kostet der Festival-Bändel 15 Euro.