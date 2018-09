Bad-Dürrheim IG Pro erläutert die Einsprüche

Bad Dürrheim (wst). Die Einspruchfrist zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan der Irma läuft und die Bürgerinitiative IG Pro Bad Dürrheim hat ein umfangreichen Schriftsatz erstellt. Am Montag, 10. September, wird dieser der Öffentlichkeit vorgestellt. Annerose Knäpple und Anette Bächler haben dazu auf 19 Uhr in das Hotel Soleo Best Western eingeladen, Treffpunkt ist der Raum Oktagon.