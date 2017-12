Bad-Dürrheim Hüttenzauber im Hindenburgpark beginnt

Weitere Programmpunkte sind am Montag, 11. Dezember, das Kuhglocken-Duo im Dieremer Stüble; am Samstag, 16. Dezember, die Urviecher Guggämusik und Grillen im Freien; am Dienstag, 19. Dezember, "Die Lausbuba" im Dieremer Stüble; am Freitag, 22. Dezember, Quintessenz im Dieremer Stüble. Die Konzerte beginnen jeweils um 19 Uhr, der Eintritt ist dabei frei. Am 25. und 26. Dezember wird außerdem jeweils ein weihnachtliches Drei-Gänge-Menü angeboten.

Die Hütte ist an folgenden Tagen geöffnet: sonntags bis donnerstags 17 bis 22 Uhr, freitags und samstags von 17 bis 24 Uhr; am Heiligabend, 24. Dezember, von 11 bis 14 Uhr, am 25. Dezember von 11 bis 17 Uhr; am 26. Dezember von 11 bis 17 Uhr.

Vom 30. Dezember bis 1. Januar bleibt die Hütte geschlossen.