Bad Dürrheim. Der "Hüttenzauber im Park" geht in die Verlängerung. Bis 3. Februar wird die urige Holzhütte im Hindenburgpark geöffnet sein. Auch in diesem Jahr bietet das Kurhaus-Team im "Dieremer Stüble" allerlei Leckereien an, Platz ist für bis zu 40 Personen. Zudem sorgt ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm in der Hütte für eine passende Stimmung. Die Hütte hat zudem im Januar über geöffnet. Im Zeitraum vom 7. Januar bis zum 3. Februar ist von Freitag bis Sonntag geöffnet. Nach der Winterzeit ist jedoch nicht ganz Schluss zum großen Narrentreffen der Urviecher im Februar ist dort eine Besenwirtschaft untergebracht.