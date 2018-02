Bad-Dürrheim Hotelier wartet Bescheid des Landratsamts ab

Bad Dürrheim (rtr). Der Antragsteller, Hotelier Rüdiger Schrenk, möchte nun abwarten, wie letztlich der "rechtsmittelfähige Bescheid" des Landratsamtes zu seiner, auf dem Gelände am Ahornweg geplanten Terrasse ausfällt. Darin stehe ja auch eine Begründung. Im Technischen Ausschuss am Donnerstag wurde eine mögliche Lärmbelästigung durch die Terrassenbewirtschaftung für die Anwohner befürchtet. Bauamtsleiter Holger Kurz wies außerdem kritisch auf die Dimension der Terrasse mit 120 Quadratmetern in Verbindung mit der Bewirtschaftung der Terrasse durch das Waldeck hin. Rüdiger Schrenk informierte am Freitag, dass die Planungen seit rund 15 Monaten auf Grund von Hinweisen des Bauamtsleiters mehrfach verändert worden seien. "Leider sind die permanenten Nachforderungen unseres Stadtbaumeisters nicht zielführend und beanspruchen viel Zeit und Geld", so Schrenk.