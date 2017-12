Bad-Dürrheim Hohe Sprünge und stolze Eltern

Bad Dürrheim-Sunthausen (kal). "Ich freue mich, dass so viele gekommen sind" sagte Vorsitzender Antonius Grießhaber mit Blick auf die proppenvolle Turnhalle. Die Besucher hatten es sich bei Kaffee und Kuchen gemütlich gemacht, während die Nachwuchssportler sich auf ihre Auftritte vorbereiteten. Damit präsentierten sie, was sie das ganze Jahr über geübt und gelernt hatten. Dass in einzelnen Abteilungen eine vorbildliche Jugendarbeit betrieben wird, habe sich herumgesprochen, die Kinder kommen nicht nur aus dem Ort, sondern auch aus umliegenden Gemeinden, sogar aus Brigachtal.

Den ersten anerkennenden Beifall gab es für die Jüngsten, die als Rentiere, begleitet von Mama und Papa, zeigten, dass ihnen Turnen viel Spaß bereitet. Die Gruppe mit dem Namen "Grashüpfer" wird von Sandra Kammerer und Myriam Hohos geleitet, Kinder bis vier Jahre sind mit den Eltern dabei.

Die Schülerriege, geleitet von Marisa Stein, begann ihren Aufritt mit einem adventlichen Gedicht, danach folgten ihre sportlichen Darbietungen beim Bodenturnen. 16 Mädchen gehören der Gruppe an und stolz ist der Verein, dass die jungen Turnerinnen auf dem Landesturnfest in Konstanz mit beachtlichen Ergebnissen dabei waren.