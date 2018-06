Bad-Dürrheim Hoffen auf schönes Festivalwetter

Ein großes Anliegen ist dem Festival-Team auch immer ein interessantes und abwechslungsreiches Rahmenprogramm. Gerade an diesem Punkt wird in diesen Tagen noch mächtig gefeilt. Die Vorfreude ist dem gesamten Orga-Team bereits anzumerken. Der Samstag wird wie immer geprägt sein von der langen Nacht der Ballone. Die Freude der Besucher beim alljährlichen Ballonglühen und dem grandiosen Feuerwerk, das von Thomas Obeth jedes Jahr gekonnt in den Himmel gezaubert wird, musste im vergangenen Jahr wegen des Wetters ausbleiben. Dieses Jahr wollen die Organisatoren wieder Vollgas geben und ein umso schöneres Bild in den Nachthimmel zaubern. Für gute musikalische Unterhaltung ist auch an diesem Abend gesorgt.

Der Festival-Bändel wird am Samstagabend für zehn Euro verkauft. Gäste unter 16 Jahren haben wie immer freien Eintritt. Am Sonntag ist das Festival seit Jahren ein Anziehungspunkt für Familien aus nah und fern. Los geht das Rahmenprogramm mit einem zünftigen Frühschoppen am Sonntagmorgen um 11 Uhr. Für die jungen und junggebliebenen Besucher stehen auf dem Festivalgelände zahlreiche Aktivitäten wie Quad fahren, eine Fahrt mit dem Ballon-Kran, Bungee-Jumping und vieles mehr zur Verfügung. Nicht zuletzt die Großdrachen, die das Festival schon im vergangenen Jahr bereichert haben, werden eine Augenweide für die Besucher sein.

Weitere Informationen: www.ballon-festival.de Info-Hotline bei Joachim Limberger unter 0172/ 7 99 30 75 Ballonfestival Bad Dürrheim, c/o Joachim Limberger, Hammerbühlstraße 13, 78073 Bad Dürrheim