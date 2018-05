Bad-Dürrheim Hörgenuss mit vielen Überraschungen für die Zuhörer

Vorsitzender Laurin Baumann verwies in seiner Begrüßung auf die Beziehungen zu den Konzertpartnern vom Kirchenchor aus Dormettingen. Sie waren über die bis vor einem Jahr in Unterbaldingen tätige Dirigentin Stefanie Egge zustande gekommen, die aus beruflichen Gründen bei den Gästen letztmalig als Chorleiterin agierte. Dabei gelang es Egge mit ihrem Kirchenchor die Emotionen des Publikums zu wecken. Es war im zweiten Drittel des Kirchenkonzerts ,als ein lautstarkes "Bravo" die Anspannung entkrampfte und minutenlanger Applaus für den Auftritt der Gäste vom Kirchenchor aus Dormettingen aufbrandete. Soeben waren die letzten Klänge einer einzigartigen Version von "Africa", einem Welthit der Popgruppe Toto, verklungen. Bereits in der vorangegangenen Pop-Messe "Missa for You(th)", die alle Sequenzen traditioneller Musik- und Textformen mit den modernen Elementen der Popmusik verband, war es für die Zuhörer nicht einfach stilsitzen zu bleiben.

Auch die Gastgeber hatten eine Messe in ihrem Repertoire und setzen den Hörgenuss nahtlos fort. Dirigentin Paula Jacobs Férnandes wählte die während der Romantik entstandene "Messe brève no. 7 aux chapelles". Für einmal erklang es, als hätten die beiden Chöre ihre Rollen als Kirchenchor und weltlicher Chor vertauscht. Der Unterbaldinger Chor verstand es, mit lebhaftem und emotional vorgetragenen Gesang die typischen Abschnitte der Messe zwischen Kyrie und Agnus Dei ausdrucksstark zu vertonen. Bereits zuvor kamen die Zuhörer im bis auf den letzten Platz belegten Gotteshaus in den Genuss, bei einem pietätvoll vorgetragenen Solo von Dirigentin Jacob Férnandez dabei sein zu können.

Zum Abschluss begeisterten die beiden Konzertpartner mit dem gemeinsam vorgetragenen Kirchenlied "Herr, deine Güte reicht so weit" und der Zugabe "Heaven is a wonderful place".