Bad-Dürrheim Höhepunkt für Rennradfahrer

Bad Dürrheim. Der Riderman ist seit Jahren Teil der Wertung des German Cycling Cups, der insgesamt acht Stationen in Deutschland hat, Bad Dürrheim ist die Vorletzte, danach kommt nur noch der Münsterland Giro. Der German Cycling Cup gilt als die Rennserie für Hobbyradsportler und Jedermänner. Zahlreiche Amateure und Hobby-Radfahrer aus ganz Europa nehmen unter dem bewährten Motto "Ride like a Pro" in verschiedenen Disziplinen an dem Großereignis teil.

Auf höchstem Standard und Niveau treten die Sportler im Einzelzeitfahren, Straßenrennen und Drei-Etappen-Rennen gegeneinander an. Aber auch für viele Teilnehmer aus der Region ist der RiderMan inzwischen ein jährlicher Höhepunkt um die eigenen Trainingsstrecken mal unter Vollsperrung zu befahren. Dabei geht es nicht um Zeit und Platzierung, sondern einfach auch um das gemeinsame Erlebnis einer solchen Radsportveranstaltung. Die genauen Streckenpläne sind in der Grafik ersichtlich.

Der dreitägige Sportevent wird am Freitag um 14.10 Uhr eröffnet, ab dann jagen die Teilnehmer des RiderMan über die 16 Kilometer lange Zeitfahrstrecke zwischen Bad Dürrheim und Oberbaldingen. Es ist gleichzeitig ein Wertungsfahren der Chasing Cancellara, ein Radsportwettkampf, für die Bad Dürrheim erstmals gewertet wird.