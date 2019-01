Bad-Dürrheim Hochemminger Liste steht fest

Zur Wiederwahl stellen sich alle fünf der dem Ortschaftsrat in der laufenden Legislaturperiode angehörenden Mandatsträger. Bevor die eigentliche Nominierung mit der Kandidatenvorstellung erfolgen konnte, galt es das vorgeschriebene Regelwerk durchzuarbeiten. Geleitet wurde die Sitzung vom Stadtverbandsvorsitzenden Ulrich Fink. Von den amtierenden Ratsmitgliedern kandidiert Ortsvorsteher Helmut Bertsche, der dieses Amt seit zehn Jahren bekleidet. Der 55-jährige ist Leiter der Stadtkasse in Tuttlingen. Weiter ließen sich erneut Aufstellen Harald Fischerkeller (60), Industriemeister; Regine Mäder (48), Sparkassen-Angestellte; Martin Keller (49), Finanzwirt und Patrick Klinger (29) Servicetechniker. Weitere Bewerber sind Judith Meister (31), Verlagsangestellte; Michael Münk (41) Arbeitserzieher, sowie Marco Stüttler (36); Geschäftsführer.

Für den Ortschaftsrat kandidiert ebenfalls der 50-jährige Ralf Pahlow, der beim Landratsamt des Schwarzwald-Baar-Kreis als Amtsleiter des Straßenverkehrsamt arbeitete. Seit 2014 gehört er der CDU-Fraktion im Gemeinderat an. Er bewirbt sich gegenwärtig auch für das Amt des Bürgermeisters im benachbarten Tuningen. Im Falle seiner Wahl zum Bürgermeister würde er die Bewerbung für den Ortschaftsrat sowie Gemeinderat zurückziehen, lies er Wissen. Die Wahl in Tuningen findet am 31. März statt. Seine Zentralnominierungsversammlung wird der Stadtverband am Dienstag, 12. Februar, um 19 Uhr im Hotel Solegarten ausrichten.

Das in Abschnitte eingeteilte Programm sieht zum Auftakt die Wahl von maximal sieben Kandidaten für den Kreistag vor. Folgend sollen die Kandidaten für die Gemeinderatswahl bestimmt werden.